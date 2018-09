Haaren pakt dassensterfte aan, met vereende krachten

Bij slecht weer spelen big bands in Haaren binnen

20 september HAAREN - Vanwege het verwachte slechte weer zondag houdt de organisatie van jazzfestival Born To Bigband in Haaren een noodscenario achter de hand. In dat geval treden de vijf deelnemende big bands niet op een van de vier podia in het centrum van het dorp op, maar in vier verschillende accommodaties.