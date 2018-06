Haaren wacht niet op besluit over D'n Domp bij opknappen centrum

Die 'verloren' tijd kan gebruikt worden om de ontwikkelingen af te wachten rond gemeenschapshuis D'n Domp, ook gelegen in het centrum, zo betoogden Progressief'96, CDA en Samenwerking'95. De huidige accommodatie van D'n Domp voldoet niet meer en moet opgeknapt worden. Een serieuze optie is ook een verhuizing naar het gemeentehuis, dat na de opsplitsing van Haaren in 2021 leeg komt te staan.

De VVD-fractie in de gemeenteraad heeft er geen behoefte aan om de ontwikkelingen rond D'n Domp af te wachten en in het plan van aanpak van het Mgr. Bekkersplein te verwerken. Dat vindt ook wethouder Harry van Hal (CDA). ,,Als we dit een goed plan vinden moeten we het gewoon gaan uitvoeren. Het plan heeft veel draagvlak in het dorp. En deze opknapbeurt van het centrum van Haaren is van groot belang voor de leefbaarheid in Haaren. Daarbij: er blijven nog steeds mogelijkheden om aanpassingen door te voeren".