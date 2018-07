Haaren weer in de ban van jeugdcircus Il Grigio: zwierige acrobatiek, prachtige pakken en onderlinge solidariteit

Evenemen­ten als 'smeer­olie' voor onderhoud landgoed Velder

12 juli LIEMPDE/SCHIJNDEL - Evenementen zoals We Are Electric op Velder in Liempde zijn bikkelhard nodig voor een gezonde exploitatie van het landgoed. Familie Van Boeckel steekt dat geld terug in haar 'groene onderneming' om 180 hectare natuur en bos gezond te houden en door te geven aan het nageslacht.