Haaren wint in Friesland advies in

Litterensadiel is sinds 1 januari van dit jaar opgesplitst over drie gemeenten: Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en de nieuwe gemeente Waadhoeke. En heeft dus ervaring met het proces richting zo'n opsplitsing over meerdere gemeenten. ,,We hebben vooral geleerd dat we zelf als gemeente de regie in handen moeten houden", zei Zwijnenburg zondagmiddag na afloop van haar toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie in Haaren. Ze was eind vorig jaar samen met griffier Eric Dammingh in Littenseradiel. ,,Nog net voordat de gemeenteraad van Haaren op 21 december het besluit nam om de gemeente op te splitsen per 1 januari 2021. Of uiterlijk 1 januari 2022." Het dorp Haaren komt als bekend bij Oisterwijk, Helvoirt bij Vught, Esch bij Boxtel en Biezenmortel bij Tilburg.