Haaren zwaait twee wethouders uit

Voormalige brandweer­au­to gaat op in vlammen aan Oude Bossche­baan Helvoirt

15 mei HELVOIRT - Aan de Oude Bosschebaan in Helvoirt is maandagavond rond 21.55 uur een voormalige brandweerauto in vlammen opgegaan. De bestuurder van de auto reed met zijn voertuig over de Oude Bosschebaan in Helvoirt toen het voertuig plotseling vlam vatte.