Helvoirtse bakkers moeten 'even stressen' na de stroomstoring

HELVOIRT - Zul je zien, net op de dag dat de krentenbollen in de aanbieding zijn ('4+2 gratis') bij bakkerij Monique en Peter Coppens in Helvoirt valt de stroom uit. Een uur lang, tussen ongeveer 8.10 en 9.15 uur. Net terwijl ze krentenbollen aan het maken zijn.

Niets werkt, de oven niet, de rijskast niet en het slagroomapparaat niet. Dus moet de bakker de krentenbollen met de hand opbollen in plaats van met een machine. Net voor het deeg niet meer gebruikt kan worden, is de stroomvoorziening weer hersteld en kunnen de bollen de oven in. En dus liggen ze deze donderdag gewoon in het schap van de bakkerij aan de Lindelaan.

De stroomstoring levert de bakker geen financiële strop op. Zes medewerkers die een uur niet productief kunnen zijn, dat is de enige schade. En als de stroomstoring voorbij is en alle apparaten weer werken, is het even stressen om de verloren tijd in te halen, zegt Monique Coppens. ,,Maar gelukkig konden we wel koffie zetten, gewoon op gas."

Aan de Kastanjelaan merken twee timmermannen en twee leidekkers van de firma Bogaerts aan het uitvallen van een zaagmachine dat ze geen elektriciteit meer hebben. Op dat moment zijn ze op zo'n zeventig meter hoogte aan het werk, aan de toren van de Nicolaaskerk. Met handgereedschap en gereedschap dat op een accu werkt, gaan ze gewoon door. Het enige ongemak is dat ze niet naar beneden kunnen, want de elektrische lift werkt niet. Dus snel naar de Dixi is er niet bij. ,,Gelukkig hoefde niemand", zegt leidekker John Megens. ,,Nee, met de trappen konden we niet, want die hebben we onlangs afgebroken omdat 's avonds en 's nachts jongelui de steigers op klommen."

Gelachen

Bij Slagerij Timmermans in Helvoirt is vooral gelachen om de stroomstoring. ,,Ineens was het pikdonker. We moesten alles op de tast doen. Of er iets geks gebeurd is? Dat zien we over negen maanden wel", vertelt slager Wilbert den Ouden met een gulle lach. Zo'n tien medewerkers proberen zich een uurtje bezig te houden. Met het aanvullen van de voorraad onder meer. Ook koffie zetten gaat niet meer. ,,We hebben veel grappen gemaakt", vertelt Den Ouden.

,,Gelukkig merkten we dat de automatische deuren meteen toen de stroom uitviel vanzelf open gingen. Anders hadden we opgesloten gezeten."

Na de stroomstoring moest er er flink aangepoot worden. Om de verloren tijd in te halen. Zo moest Den Ouden nog een flinke voorraad filet americain maken. ,,De klanten hebben thuis de mensen afgewacht tot de stroom weer werkte. Daarna gingen ze boodschappen doen, dus was het even flink druk."

Helvoirtenaar Tiny Assink staat voor Bakkerij Coppens te kletsen met een bekende. ,,We zijn altijd vroeg op, dus hadden we al koffie op toen de stroom uitviel. Veel ongemak hebben we er niet van gehad. Ik heb even afgewacht tot we weer elektriciteit hadden en heb toen gekeken of alle apparaten thuis weer goed werkten. Dat was zo, dus ben ik boodschappen gaan doen. Wat ik iedereen kan aanraden: haal tijdens een stroomstoring de stekker van het wifi-modem uit het stopcontact. Want als het euvel verholpen is, komt er ineens een piek aan stroom door het modem en daardoor kan het kapot gaan."