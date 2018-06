Hennepkwekerij en 250.000 euro gevonden bij inval woning in Helvoirt

Bij de politie kwam een melding binnen over een eventuele hennepkwekerij op het adres. Ook zou er veel geld aanwezig zijn. Verder onderzoek leidde uit dat dit inderdaad het geval was. Er werden in totaal zo’n 500 hennepplanten en 250.000 euro gevonden. Het geld lag verborgen in een kluis. Verder werd er ook nog een flinke hoeveelheid sieraden aangetroffen. Alle spullen zijn, evenals drie luxe personenauto’s, in beslag genomen.