Herindeling Haaren weer stap dichter bij

Het is nog steeds het voornemen om Haaren op te delen in vier delen. Boxtel krijgt Esch, Tilburg Biezenmortel, Vught krijgt Helvoirt en Oisterwijk de kern Haaren. Omdat het in het geval van Tilburg met een grenscorrectie kan worden afgedaan, is het niet nodig om voor Tilburg nieuwe tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen uit te schrijven.

Dat is wel nodig in Boxtel, Oisterwijk en Vught. Deze gemeenten moeten in november 2020 gemeenteraardsverkiezingen houden. Dat is een kleine anderhalf jaar eerder dan in de rest van Nederland. De kans is groot dat na de verkiezingen in 2020, net als bij de herindeling van Meierijstad, voor een langere raadsperiode van bijna zes jaar wordt gekozen in Boxtel, Oisterwijk en Vught.