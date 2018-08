Het Haaren van... Mirjam Bergmans

Kollenberg in Esch is al weer een stille straat na nachtelij­ke inzet arrestatie­team

22 augustus ESCH - 'Een arrestatieteam vannacht in onze straat? Hier in Esch?' Diverse bewoners van de Kollenberg in Esch herhalen de morgen erna de woorden, vol ongeloof. ,,Terwijl hier nooit wat gebeurt", zegt Helma Willems. In de ochtenduren na de nachtelijke inzet van diverse politieteams, inclusief een zwaarbewapend arrestatieteam, vermoedt zij nog dat die een insluiper hebben betrapt en afgevoerd. Het blijkt echter dat al het blauw op de melding van een verwarde man was afgekomen.