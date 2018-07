Historisch herindelingsbesluit: Haaren kiest nu echt voor Esch bij Boxtel

In die tweede ronde konden de ruim 900 adressen in Esch één reactie per huishouden geven. ,,En toen lagen de verschillen significant anders. Honderd huishoudens meer kozen voor Boxtel en niet voor Vught. Dus hebben we als college deze weg gevolgd en kiezen nu ook voor Esch bij Boxtel. We wilden niet over één nacht ijs, want dit is een erg belangrijk besluit."



Met de keuze van het Haarense college is de hoofdrichting bepaald. Biezenmortel naar Tilburg, Haaren bij Oisterwijk, Helvoirt naar Vught en Esch naar Boxtel. ,,We hebben dit besluit wel losgeknipt van besluiten over hoe de grenzen straks precies moeten lopen. Dat is uitwerking voor later met onze buurgemeenten. Daarmee gaan we verder in gesprek na het besluit van de gemeenteraad. Het lijkt ons logisch dat die grenzen de historische grenzen zijn van rond de herindeling in 1996."