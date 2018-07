Hitte zorgt voor minder bezoek jeugdcircus Il Grigio: 'We zijn vooral blij dat er nog zo veel mensen zijn gekomen'

Vooral de hitte heeft voor minder bezoek gezorgd, zo geeft Suzanne van Elderen van het jeugdcircus aan. ,,Toen we zagen dat het tot 38 graden werd donderdag en vrijdag, hebben we direct maatregelen genomen. Anders zou het misschien onder het golfplaten dak meer dan veertig graden geworden zijn in de circustent", zo vertelt zij. ,,We hebben daarom extra airco's gehuurd en dak gesproeid. Daarmee was het binnen lekkerder dan buiten."

Het kon dus niet wegnemen dat er heel wat minder mensen kwamen. ,,Maar we zijn allang blij dat er alsnog ruim zevenduizend mensen zijn geweest, ondanks de hitte en het lekkere weer de hele week." In totaal hebben de 65 jonge artiesten afgelopen twee weken elke dag een voorstelling gedaan om 14 uur, en op sommige dagen ook om 19 uur. ,,Vooral voor de dames in de piste heb ik veel respect, want boven in de tent kon het nog behoorlijk warm blijven omdat de warmt opstijgt. Maar ook om dat juist daar nog felle spots hingen. Daar hadden ze het soms hard te halen." De meeste jongeren deden één nummer tijdens de show, maar sommigen ook twee of drie.

Het thema van de 57ste editie was de ruimtereis Universo. De wervelende show vol acrobatiek, jongleren en clownsoptredens werd ook zeer goed ontvangen, zo vertelt Van Elderen. ,,Alles ging erg goed en mensen waren er erg over te spreken. Eigenlijk is er ook niks echt mis gegaan."

Het was ook de eerste keer dat er uitvoeringen waren sinds de verbouwing eerder dit jaar is afgerond. In totaal is er 240 vierkante meter bij gekomen aan de Bosschebaan in Haaren, onder meer met een nieuwe oefenhal en extra opslag. Maar de aanleiding om uit te breiden was het tekort aan toiletten tijdens de zomers voorstellingen. Dat probleem is nu wel opgelost, aldus Van Elderen. ,,Daar waren ook veel complimenten over te horen. We hebben mooie toiletten en een mooi gebouw."