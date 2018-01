Illegale bewoning migranten ontdekt na brand in Haaren, mogelijk problemen voor ondernemer Vugts

Twee personen naar ziekenhuis na loodsbrand in Haaren

7 januari HAAREN – De hulpdiensten moesten zondagmiddag in actie komen voor een brand in een loods bij een tuinderij aan de Berktweg in Haaren. Twee personen moesten per ambulance mee naar het ziekenhuis nadat ze rook hadden ingeademd. Of de twee samen met nog andere werknemers in de loods woonden was nog niet duidelijk.