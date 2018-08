In de stal is amper nog plaats voor de mens

Boeren en koks slaan handen ineen voor aanschuif­lunch op Tuinderij de Es in Haaren

15 augustus HAAREN - Twee koks, vier boeren en vier boerinnen slaan de handen ineen om mensen kennis te laten maken met Brabantse 'bodemschatten'. Onderdeel van het programma dat zij in elkaar gesleuteld hebben, is een aanschuiflunch op zondag 26 augustus op Tuinderij de Es in Haaren.