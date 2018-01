In Helvoirt en Haaren willen ze geen fietstunnel onder N65, maar auto's in tunnelbak

Dat was maandag de belangrijkste uitkomst van een 'meedenkavond' in het gemeentehuis van de gemeente Haaren.

In de voorlopige plannen worden er parallelwegen langs de autoweg gelegd. Bovendien staan er een extra opstelstrook en een fietstunnel onder de kruising N65/Molenstraat/Torenstraat in de voorlopige tekeningen. De ongeveer vijftig belangstellenden wilden maandagavond massaal wat anders; een tunnelbak.

,,Het is toch echt van de zotte", aldus Carine Blom van Progressief '96 tijdens het afsluitende gedeelte. ,,Het is wachten op verkeersongelukken waarbij je de kinderen van de weg af kan schrapen. De jeugd steekt straks overal die autoweg over behalve via de fietstunnel. Het is vragen om problemen; echt waar. Bovendien los je de milieusituatie met al die fijnstof door optrekkende en stilstaande auto's bij de verkeerslichten ook niet op. Ga nou gewoon aan de bak."