Inwoners Helvoirt: tunnelbak onder de N65 is onze grootste wens

HELVOIRT - Helvoirt heeft gesproken: de meest gewilde verbetering in het dorp is een tunnelbak onder de N65, bij de kruising van Torenstraat en Molenstraat. Dat blijkt uit een peiling van het pas opgerichte dorpsplatform Plein Helvoirt. Dat vroeg aan de inwoners welke verbeteringen ze in Helvoirt willen.

309 mensen hebben meegedaan aan de peiling. Zij brachten 1.267 geldige stemmen uit. De meeste deelnemers - 210 - kozen voor 'tunnelbak kruispunt N65' als gewenste verbetering in het dorp. Ook het plan voor een eigen NS-perron in Helvoirt krijgt veel bijval; meer dan de helft van de respondenten wil in Helvoirt op de trein kunnen stappen. Burgemeester en wethouders van Haaren willen zich daarvoor inspannen, ook al heeft NS aangegeven dat een heel complexe kwestie is.

Een andere grote wens van Helvoirtenaren is, volgens deze peiling, het verbeteren van de trottoirs in de Kastanjelaan. Die drukke straat wordt onveilig gevonden voor voetgangers. Plein Helvoirt gaat kijken of voor die wens een apart comité aan de slag kan. Een natuurspeeltuin en/of kinderboerderij scoort ook hoog in de peiling. Daar zijn al initiatiefnemers mee aan de slag, aldus het dorpsplatform.