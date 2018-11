Jan Verstijnen: ‘Ik gebruik dingen tot ze helemaal op zijn‘

Geboren en getogen in Helvoirt. Jan Verstijnen (63) woonde één jaar ergens anders: in Delft om ‘te kijken of hij buiten het zicht van de Sint Jan een eigen leven kon opbouwen’. Werktuigbouwkundige Jan Verstijnen was zich al vroeg bewust van de noodzaak van duurzame energie en legde onder meer in Tilburg en Amsterdam stadsverwarming aan. Momenteel onderzoekt hij of hij zonnevelden kan realiseren bij de rioolzuivering in Haaren. Dit doet hij vanuit zijn werk als zelfstandig bedrijfsadviseur. In zijn schaarse vrije tijd is hij actief voor zonne-energiecoöperatie De Groene Leye én hij is secretaris en penningmeester van de coöperatie GroenewoudGlas die als doel heeft om glasvezel aan te leggen in het buitgebied van Midden-Brabant. Tot april dit jaar was hij voorzitter van Ondernemers Vereniging Haaren. ,,Veel mensen denken dat ik dat nog steeds ben.”