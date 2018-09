Klusjesfestijn in Haaren: 'Mensen samen brengen belangrijker dan schone ramen'

Het concept van het Klusjesfestijn, jaarlijks georganiseerd door digitaal platform HaarenEEN, is even eenvoudig als doeltreffend. Ouderen kunnen kleine werkzaamheden aanmelden, vrijwilligers zorgen voor helpende handen en de taken worden verdeeld. Er kan veel: van ramen zemen en de heg snoeien tot een rolstoel duwen tijdens een wandeling of samen zingen. "Belangrijker nog dan schone ramen is mensen bij elkaar brengen", zo onderstreept voorzitter Jaques van Hest van HaarenEEN. "Ons dorp kent een hechte gemeenschap en die willen we graag in stand houden. Een praatje maken en nieuwe contacten leggen is zo waardevol."

Elkaar vinden

Een stukje verderop, aan de weg richting Helvoirt, zijn Corry van Tilburg, Ellie Kemps en Marion Dennissen de veldkapel aan het poetsen. De kaarsenstandaard en de plastic bloemstukken zijn naar buiten gesleept, de vloer wordt geschrobd en Maria ruikt fris naar sop. "Een mevrouw gaf in ons lokale krantje ooit aan het zo jammer te vinden dat de kapel vervuilde", vertelt Denissen. "Sindsdien is dit ons project. Elkaar vinden is een belangrijk doel van deze dag."

De veldkapel van Haaren krijgt tijdens het Klusjesfestijn een grondige poetsbeurt.

Niet alleen poetsen

Er hoeft niet per se gezeemd of gesopt te worden. Een groepje vrijwilligers gaat wandelen met bewoners van zorgcentrum Haarensteyn. Tijdens het koffie drinken worden 'liedjes van vroeger' gezongen. "Ik geniet zelf ook", aldus vrijwilligster Jessie Dunk. "Mijn generatie is altijd druk. De bereidheid is er vaak wel, maar echt even een ander helpen komt er vaak niet van, terwijl het zo leuk is. Mijn zoon van 15 is een echte gamer, maar nu staat hij ergens een heg te snoeien. Dat vind ik mooi en belangrijk."