Lekkage hoofdwaterleiding in Haaren

Biezenmortelse inwoners aan zet over gemeentelijke grenzen

4 april BIEZENMORTEL - Gemeente Tilburg of gemeente Oisterwijk? Welke gemeentelijke grenzen moeten we aanhouden? Deze twee hamvragen werden woensdagavond in gemeenschapshuis De Vorselaer in Biezenmortel aan de ruim zeventig aanwezige inwoners gesteld. De niet-aanwezige inwoners kunnen deze keuze nog kenbaar maken tot 16 april via mail, via een brief of via een invulformulier op de Haarense website.