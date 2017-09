Man ontsnapt aan brandende camper in Haaren: 'Het waren verschrikkelijke vlammen'

UPDATEHAAREN - Een man heeft vrijdagnacht in Haaren ontzettend veel geluk gehad. Hij lag rustig te slapen in zijn camper, toen deze in brand vloog. Hij merkte dit op tijd op en wist te ontkomen aan de vlammenzee. Zijn camper brandde volledig uit.

Rond 03.00 kreeg de brandweer een melding van brand aan de Driehoeven in Haaren. Op de parkeerplaats tegenover de Emté stond een omgebouwde bus, die dienst deed als camper, in lichterlaaie. Ondanks de snelle reactie van de brandweer, kon het voertuig niet gered worden. Door het vuur bleef er niks van de camper over.

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Van de camper bleef niets over. © Bart Meesters

De eigenaar was thuisgekomen van een feest in een café in Haaren. Hij lag rustig te slapen in zijn camper. Hij werd wakker van de brand en wist op tijd te ontkomen aan het vuur.

Omwonende Ben van Dinther schrok wakker van een alarm. Mogelijk van het busje. ,,Ik keek uit het raam en zag verschrikkelijke vlammen. Het ging er enorm aan toe. De brandweer was er vrij vlug bij. Daarna was het zo klaar."

Vermoedelijk is de brand ontstaan door een kacheltje dat aanstond in de camper. Vlak na het uitbreken van de brand, vroeg Burgernet via Twitter aan eventuele getuigen om zich te melden bij de politie.

Volledig scherm Het busje staat zaterdagochtend nog op zijn plek vanwege politie-onderzoek. © Robert van Lith

