Man zit vast in hoogwerker in Haaren en belt zelf 112

Column Ik snap de galagekte helemaal

2 juli De media lopen deze week over van foto's van tieners die in prachtige galajurken en strakke kostuums afscheid nemen van hun middelbareschoolperiode. Trotse ouders verspreiden en masse beelden van hun knappe kinderen bij de diploma-uitreiking. En waar ik een tijd terug nog dacht 'moet dat nou per se de wereld in allemaal?', snap ik de galagekte en bijbehorende Facebook-felicitaties inmiddels volledig.