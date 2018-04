'Met elf man rond de pan': kroniek van het gezin van een keuterboertje in Helvoirt

Dorpse karakter Boxtelse en Rosmalense wo­ning­cor­po­ra­ties moet ook na fusie overeind blijven

11 april BOXTEL/ROSMALEN - Zie de voorgenomen fusie van Sint Joseph uit Boxtel en Kleine Meierij uit Rosmalen - samen zo'n 7.400 huurwoningen - gerust als een huwelijk. Eentje in gemeenschap van goederen. Dus het kan best zijn dat een deel van de bruidsschat die Sint Joseph inbrengt straks in het gebied van Kleine Meierij wordt uitgegeven. Of andersom.