Mogelijk zonnepanelen bij Haarense waterzuivering, energie voor zo'n 300 huishoudens

Het voorbehoud zit 'm in het rendement dat op de waterzuivering aan de Oisterwijksedreef in Haaren te behalen is, aldus woordvoerder Martin Bouwman van het waterschap. DEH gaat onderzoeken of het rendabel is om het zonnepark aan te leggen. Het waterschap wacht af wat de uitkomst is en neemt dan een besluit. De gedachte is nu dat er op een stuk terrein van 4.000 vierkante meter zonnepanelen kunnen komen.

De Dommel wil waar mogelijk duurzame energieprojecten opzetten of steunen. Dat kan op percelen die in het bezit zijn van De Dommel, maar ook in het water dat het schap beheert, zoals de coöperatieve waterkrachtcentrale Dommelstroom in Sint-Michielsgestel doet. ,,Een ander voorbeeld is een windmolenparkje dat we in Tilburg-Noord realiseren", zegt Bouwman. Deze projecten passen in het streven van De Dommel en de andere waterschappen in Nederland om in 2025 energieneutraal te zijn.