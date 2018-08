Motorrijder gewond na val op Oisterwijksedreef in Haaren

Samen Slim Rijden breidt in najaar van Helvoirt uit naar Oisterwijk

8:30 HELVOIRT - Het autodeelproject Samen Slim Rijden in Helvoirt krijgt in het najaar navolging in Oisterwijk. En daarna waarschijnlijk in Vught. Ook introduceren de initiatiefnemers het Helvoirtse concept in het hele land.