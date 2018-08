Mountainbikerit Leyetocht loopt op rolletjes langs alternatieve route

Dit jaar ging de tocht voor het eerst niet door de Loonse en Drunense Duinen, omdat Natuurmonumenten een financiële bijdrage van circa vijfhonderd euro vroeg om door het natuurgebied te mogen fietsen. De meeste deelnemers hadden er geen moeite mee dat de route anders liep. ,,Het wordt sowieso een prachtige tocht", gaf deelnemer Sjef van Iersel aan. ,,Het zijn altijd mooie paadjes die we zelf niet vinden." Ook Maikel Berkelmans had er geen probleem mee. ,,Mooi fietsweer. We gaan gewoon genieten." Peter Timmermans had er wel een beetje 'een dubbel gevoel' over. ,,De manier waarop het verloopt - met die onenigheid tussen Natuurmonumenten en de organisatie van de Leyetocht - is jammer."

Eens iets anders

Tijdens de tussenstop bij de firma Gubbels aan de Nieuwkuijkseweg in Helvoirt konden de mountainbikers hun dorst lessen. Chris van der Gaag keek tevreden terug op het eerste deel van de tocht. ,,Dit is weer eens iets anders dan de Loonse en Drunense Duinen. Daar kom ik al vaak. Deze tocht was ook erg mooi." Camiel Dodemont dacht er een beetje anders over. ,,Ik miste de duinen. Ik begrijp Natuurmonumenten niet; we vernielen niks. Als ik hier in de buurt een bedrijf zou hebben, dan zou ik die vijfhonderd euro betalen."

Het aantal kinderen dat meedeed, was van vorig jaar tien tot nu dertig gestegen. Zo fietste Niels van Beurden (13) mee met zijn vader Aron. ,,We trainen samen", aldus vader Aron. ,,Heel speciaal dit."

Opvallend was dat de meeste vrouwen later binnenkwamen om zich in te schrijven. ,,Die gaan waarschijnlijk eerst van alles in het huishouden doen", veronderstelde Marja Vromans van de inschrijfbalie. ,,Zo gaat dat."