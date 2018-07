Niek groeide zelf ook op in de piste van jeugdcircus Il Grigio

Mensensmok­ke­laar in Oisterwijk aangehou­den met valse kenteken­pla­ten

9 juli OISTERWIJK - Tijdens een reguliere verkeerscontrole op de N65 tussen Oisterwijk en Haaren heeft de politie een man aangehouden die van mensensmokkel wordt verdacht. In zijn auto bleken drie buitenlanders te zitten, waarvan niet duidelijk was waarom zij bij hem in de wagen zaten.