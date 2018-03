NVWA ziet geen gekke dingen aan facebookvlees uit Esch

CDA Haaren praat over en met senioren

13:55 HAAREN - Wat kan de Haarense politiek doen om te zorgen dat ouderen ook mee kunnen blijven doen in de veranderende samenleving. Dat is de centrale vraag vanavond, maandag 12 maart, tijdens een bijeenkomst met en voor senioren. Die heeft vanaf 20.00 uur plaats in D'n Domp aan de Kerkstraat in Haaren.