Onenigheid in raad over verdeling kernen van gemeente Haaren

Waar Progressief 96, Samenwerking 95 en het CDA het eens waren over de verdeling: Esch bij Boxtel, Haaren bij Oisterwijk, Helvoirt bij Vught en Biezenmortel bij Tilburg, was de VVD bij monde van Boy Scholtze het daar niet mee eens. De VVD diende twee amendementen in om Esch bij Vught te krijgen en Biezenmortel bij Oisterwijk. ,,Veel mensen kozen op emotie voor Boxtel - dat leek zo logisch - maar zouden nu op ratio voor Vught kiezen. De eerste stemmingsronde was niet duidelijk inderdaad, maar de tweede ronde is discutabel." Wethouder Carine Blom gaf aan dat een raadpleging wettelijk niet verplicht is. ,,Het merendeel kiest voor Boxtel en je moet een keer een besluit nemen."