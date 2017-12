Onrust onder ambtenaren door plannen voor opsplitsen Haaren

HAAREN - De druk op de Haarense ambtenaren is hoog door de opsplitsing van die gemeente. De dienstverlening aan de inwoners komt nu nog niet in het gevaar. Maar mocht het nodig zijn dan huurt de gemeente desnoods extra mensen in.

De uitkomst van de burgerpeiling begin oktober veroorzaakt onrust bij het personeel op het gemeentehuis in Haaren. Dat blijkt uit een brief van de Ondernemingsraad (OR) van de Haarense ambtenaren aan de gemeenteraad die voor donderdag 21 december op de agenda staat.

Voor de Ondernemingsraad was duidelijk dat de uitkomst van de burgerpeiling in Haaren politiek leidend is en dat dit gevolgen voor de ambtenaren heeft en de werkdruk. In Haaren werken zo’n negentig ambtenaren. Dusver is van een leegloop nog geen sprake, volgens de OR. Sinds de burgerpeiling zijn volgens de gemeente twee ambtenaren vertrokken, maar dat kan ook door een betere arbeidsmarkt komen.

2022

De meeste kiezers stemden in oktober voor opsplitsing van hun dorpen Haaren, Esch, Helvoirt en Biezenmortel. De fracties namen dat standpunt in een unanieme motie al over. Maar of het doek voor Haaren in januari 2021 of 2022 zeker valt, daarover neemt de gemeenteraad volgende week een definitief besluit.