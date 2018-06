Oude Dr. Landmanschool in Helvoirt in de verkoop

De gemeente is nog altijd eigenaar van het pand, waaruit de school in 1974 is vertrokken. Het behoort tot haar zogeheten 'niet strategische bezit', aldus wethouder Martien Vromans (Gemeentelijke eigendommen, CDA). En dus hebben burgemeester en wethouders tot verkoop besloten.

In 2014 en 2015 heeft de gemeente geprobeerd om het woonhuis te verkopen. Omdat dat niet lukte, is het pand daarna tijdelijk verhuurd. Momenteel verblijven er statushouders in. De oude school is nog in gebruik bij de boekenclub, de ehbo-vereniging en harmonie Kunst Adelt die in de gymzaal repeteert.

Harmonie blijft

Het schoolgebouw was drie jaar geleden een tijdje in beeld als medisch centrum. Maar dat leidde niet tot een verkoop. Daarna heeft de gemeente bekeken of het gebouw een woon-zorgfunctie kon krijgen. Dat leidde wel tot een bod op het pand, maar dat lag zodanig onder de taxatiewaarde dat de gemeente het afwees. Wat de vraagprijs nu wordt, is nog niet bekend.

Er zitten enkele haken en ogen aan deze verkoop. Op het woonhuis zit - uiteraard - een woonbestemming, maar op het schoolgebouw niet. Dat mag alleen voor maatschappelijke doeleinden worden gebruikt. Met de gebruikers van beide panden heeft de gemeente afspraken gemaakt over hun vertrek. Alleen Kunst Adelt mag van de gemeente blijven; die benut de gymzaal als oefenruimte. ,,Dat is dus een voorwaarde", zegt Vromans. Of de koper moet de harmonie een alternatieve oefenruimte kunnen bieden.

Honderd jaar oud

De Dr. Landmanschool zat tot 1974 in het gebouw aan de Kastanjelaan. De bouw van de school werd honderd jaar geleden, in 1918, gefinancierd door Pauline Landman, dochter van de Helvoirtse huisarts N.J.B. Landman (1815-1902). In 1974 verhuisde de school naar een nieuwe accommodatie aan de overkant van de straat en in 2015 naar de huidige locatie in het HelvoirThuis aan de Kloosterstraat.