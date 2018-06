Peter Coppens nieuwe koning gilde Sint Joris Helvoirt: Jaaaah, hebbes!

De 'Schuts­wei' strijdto­neel konings­schie­ten gilde Sint Joris Helvoirt

23 juni HELVOIRT - Traditiegetrouw is het op kermismaandag koningsschieten bij het gilde Sint Joris in Helvoirt. Komende maandag is het weer zover. Het koningsschieten is op de 'Schutswei' aan de Helvoirtsestraat in Helvoirt.