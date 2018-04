Praatsessie in Helvoirt over opsplitsing Haaren

Na de inventarisatie van alle meningen wordt er een plan van aanpak gemaakt, die naar verwachting eind april klaar is. Vervolgens krijgen alle indieners van opmerkingen een reactie en daarna wordt een herindelingsontwerp gemaakt, die mogelijk eind dit jaar of begin volgend jaar klaar is. Deze procedure leidde bij Marcel Kloprogge tot een kritische vraag. ,,Waarom wordt de inventarisatie niet meteen teruggekoppeld en gaan jullie pas daarna met de input verder? Dat is veel transparanter."