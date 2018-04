Raad Haaren met begrip én kritiek akkoord met vier wethouders

Mes in openings­tij­den horeca van zorgcentra Haaren en Helvoirt om verlies te beperken

17 april HAAREN/HELVOIRT - Bij de opening van de twee nieuwe zorgcentra in Haaren en Helvoirt in 2016 was de ambitie dat de restaurants van Haarensteyn en Leyenhof een ontmoetingsplek in het dorp zouden worden. De praktijk blijkt weerbarstiger. Zorgstichting 't Heem gaat de openingstijden ervan flink inperken. De kosten wegen niet op tegen de baten; vooral in de avonduren komen er te weinig mensen.