Raad? Referendum? Biezenmortel stemt voor nieuw dorpshuis

VIDEOBIEZENMORTEL - Op de achtergrond is de training van de dames van Pink Boxing hoorbaar. Harde muziek, geschreeuw. In het stemlokaal bij gemeenschapshuis De Vorselaer in Biezenmortel klinkt minder kabaal, maar toch: aan het begin van de ochtend druppelen inwoners van het kerkdorp binnen om hun stem uit te brengen. In Biezenmortel, nu nog deel van de gemeente Haaren, staan vier partijen in de boksring.

En wie zou denken dat inwoners de raadsverkiezingen in Haaren links laten liggen omdat de gemeente over dik twee jaar toch niet meer bestaat, komt bedrogen uit. De gemiddelde opkomst ligt tussen de veertig en zestig procent in Biezenmortel en deze ochtend is er nog geen aanwijzing dat het deze keer anders zal zijn.

Marinus Mathijssen (67) en zijn hond Jip zijn er vroeg bij. Hij heeft zojuist aan de overkant van de straat zijn kleinkinderen naar de basisschool gebracht en gaat nu stemmen. Dat vind hij belangrijk, juist nu. ,,Ons gemeenschapshuis De Vorselaer is versleten. Er moet nu iets gebeuren. Bijvoorbeeld een nieuw gebouw waar ook de school deel vanuit maakt. Dat moeten we nu regelen. Gas erop. Nu is er nog een pot met geld te verdelen."

Udenhout

Mathijssen heeft er geen moeite mee dat zijn dorp over enkele jaren bij Tilburg hoort en wordt herenigd met Udenhout. Maar zo'n dorpshuis, dat kan het best nu maar geregeld worden.

Daar denkt Linda Maas (33) precies eender over. Ze heeft zojuist haar zoontje Laut (5) naar school gebracht en gaat met haar jongste zoon Loek (2) stemmen. ,,Dat Biezenmortel bij Tilburg komt maakt me niet uit, maar essentieel dat we nu iets doen aan de school van mijn zoontje en het gemeenschapshuis."

Machtigingen

Van de lijsttrekkers van de vier partijen wonen er twee in Biezenmortel. Carine Blom (50) van Progessief '96 brengt deze ochtend drie stemmen uit. Haar man is in het buitenland, haar dochter studeert in Leiden, dus die hebben haar gemachtigd. Blom is ervan overtuigd dat de nieuwe gemeenteraad van Haaren de komende twee tijd de nieuwbouw van het gemeenschapshuis en de school in Biezenmortel op de rails moet zetten. Dat veel mensen daarom stemmen, verwondert haar niet. ,,Het moet nu op de agenda, dan staat het straks ook op de agenda van Tilburg." Ook de dorpsraad speelt daarbij een grote rol, aldus Blom. Of ze over vier jaar met een lijst Biezenmortel aan de raadsverkiezingen in Tilburg gaat deelnemen weet ze niet. Daar is het veel te vroeg voor, maar een dorpsraad met nauwe banden met bewoners en de politiek vindt ze van groot belang.

Volgens Jo Verhoeve, voorzitter van het stembureau bij De Vorselaer, het enige stemlokaal in Biezenmortel, is het aantal stemmen rond 10 uur gelijk aan dat van 2014. Dat jaar brachten uiteindelijk 450 van de 1100 stemgerechtigden hun stem uit. Dat is zo'n veertig procent.