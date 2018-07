Roken verboden in natuur van Haaren

Dit verbod geldt voor alle natuur- en recreatiegebieden binnen het grondgebied van de gemeente Haaren plus het terrein binnen een afstand van 30 meter daarvan. Het bekendste natuurgebied op Haarens grondgebied is Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Maar het rookverbod geldt bijvoorbeeld ook voor De Noenes.

Roken is niet het enige wat niet mag in dezelfde gebieden. Daarin of binnen een afstand van honderd meter ervan, mogen mensen geen smeulende of brandende voorwerpen weggooien, laten vallen of laten liggen.

De gemeente Haaren heeft de verboden ingesteld op advies van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Die geeft dat advies op voorspraak van de gemeente Loon op Zand, de brandweer en natuurmonumenten. Dat trio neemt bij brandgevaar het initiatief als het om De Loonse en Drunense Duinen gaat. Burgemeester en wethouders van Loon op Zand hebben ook besloten tot een rookverbod in de natuur. Dat gaat in op 1 augustus.

Deze vertraging komt omdat het besluit op die dag in het lokale Loonse huis-aan-huisblad wordt gepubliceerd. Volgens een woordvoerster van de gemeente staat het besluit al wel op de website van de gemeente en op de overheid.nl. Ook laat de gemeente al controleren.

Permanent verbod

Loon op Zand heeft de gemeenten Haaren, Heusden, Waalwijk en Tilburg gevraagd ook een rookverbod in te stellen. ,,Wij hebben meteen gereageerd", aldus een woordvoerster van Haaren. ,,En het verbod per 27 juli ingevoerd." Het is volgens Haaren logisch als de andere gemeenten volgen. ,,Natuurbranden houden zich namelijk niet aan gemeentegrenzen."

Heusden hoeft echter geen rookverbod af te kondigen. Die gemeente heeft namelijk een permanent rookverbod ingesteld voor 'bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan'. Plus: 'Voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen'.

Controleren is moeilijk

Een verbod afkondigen is gemakkelijk, controleren of mensen zich er aan houden is heel moeilijk, erkent de woordvoerster van Haaren. ,,We hebben daarvoor beperkte menskracht en is het is onmogelijk om 24 uur per dag zeven dagen per week te controleren of iemand ergens in de natuur een brandende sigaret weggooit. Onze handhavers nemen het in hun dagelijkse routine op. Ook politie is op de hoogte en houdt het in de gaten. Maar we hopen vooral dat mensen hun gezonde verstand gebruiken en zich aan de verboden houden."