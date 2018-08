Samen Slim Rijden breidt in najaar van Helvoirt uit naar Oisterwijk

Helvoirt heeft een ouderwetse ideeënbus

3 augustus HELVOIRT - Helvoirt heeft een ouderwetse ideeënbus, midden op een prominente plek in het dorp. Die is vandaag aan de dorpspomp voor de Nicolaaskerk gehangen. Boven de felrode bus hangt een bordje met de tekst: 'Dorp Helvoirt is trots op haar verleden, maar werkt ook aan haar toekomst. Heb je een goed idee? Doe het dan in deze bus.'