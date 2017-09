Senioren van Vier Kernen Wandeling Haaren lopen 'ruim vier keer de aarde rond'

De wandeltocht, die elke donderdagochtend beurtelings vanuit de kernen Biezenmortel, Esch, Haaren of Helvoirt over 4, 7 of 10 kilometer van start gaat, bestaat tien jaar.

185 kilometer

,,Ik weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren rondom de opsplitsing van onze gemeente", aldus Zwijnenburg. ,,Maar ik hoop dat we dit met elkaar vasthouden. Dat u met alle kernen blijft wandelen. Ik vind het prachtig dat de tochten u zo verbinden. Ik ben zelf 'niet lopend'. Ik doe helaas niet mee, maar ik zwem en fiets veel."

Volgens coördinator Mieke van Boxtel is de Vier Kernen Wandeling na tien jaar 'een begrip in de regio'. ,,We hebben in tien jaar tijd 516 keer gewandeld. Samen goed voor ruim 185 duizend kilometer", zegt ze. ,,Ruim vier en een half keer de aarde rond."

Sociale contacten

,,We willen ook in de toekomst samen blijven wandelen", vervolgt Van Boxtel na de jubileumwandeling. ,,We gaan - ondanks dat de gemeente straks mogelijk wordt opgesplitst - gewoon door.''