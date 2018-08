Serieuze situatie in huis Esch: arrestatieteam rukt midden in de nacht uit

In de stal is amper nog plaats voor de mens

18 augustus DEN BOSCH - Kapotte ventilatiesystemen, varkensstallen die in brand vliegen. Na de dood van vele duizenden varkens dringt zich de vraag op of boeren nog wel hart hebben voor hun dieren. Grootschaligheid en automatisering vieren hoogtij, maar is er in de stal nog ruimte voor de menselijke maat?