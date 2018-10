Veel maatwerk in kersvers herindelingsontwerp Haaren

Er is al veel concreet maatwerk geleverd in het kersverse herindelingsontwerp (met bijlagen) voor de gemeente Haaren: zo zijn de verzoeken van de inwoners over de nieuwe grenzen bijna allemaal gehonoreerd. ,,Er zijn negenhonderd reacties geweest", aldus wethouder Carine Blom. ,,Die zijn allemaal tegen een aantal richtlijnen afgewogen. Samenhangende landschappelijke elementen komen bijvoorbeeld niet in verschillende gemeentes te liggen. Het is bedoeling dat de dorpen in hun geheel naar de ontvangende gemeentes gaan; dan blijven de dorpen ook sterk vanuit hun gemeenschapszin en gemeenschapsdenken."