Weer avond over verslaving, maar 'Helvoirt is geen tweede Urk'

HELVOIRT - Binnen een half jaar heeft een tweede avond over verslaving plaats in helvoirt. Is dat een symptoom van een onderhuids probleem in het ogenschijnlijk zo rustig dorpje? Nee, stelt jongerenwerker Bart Lonterman. ,,Helvoirt is geen nieuw Urk."