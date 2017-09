Winkelleegstand daalt eindelijk weer, maar niet in deze Brabantse plaatsen

KAARTHAAREN/BOEKEL - Voor het eerst sinds 2007 is de winkelleegstand in Nederland gedaald. Op 1 april van dit jaar werd 2,8 miljoen vierkante meter aan winkeloppervlak niet gebruikt, wat neerkomt op 9,2 procent van de totale ruimte die bedoeld is voor detailhandel. Dat blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op basis van cijfers van onderzoeksbureau Locatus.

Op regionaal niveau zijn er grote verschillen zichtbaar als het gaat om het percentage leegstaand winkeloppervlak. Met name buiten de Randstad zijn er gebieden met verhoudingsgewijs veel leegstand. Een groot deel van Brabant heeft een leegstandspercentage boven het landelijk gemiddelde.

Van de grootste gemeenten in de regio kampt Haaren met het hoogste leegstandspercentage (16,7 procent), gevolgd door Boekel (15,3 procent), Landerd (14,9 procent) en Oisterwijk (14,2). Hoe de andere gemeentes presteren, lees je in onderstaand tabel.

Structureel probleem

Dynamis concludeert in een maandag verschenen rapport dat leegstand in middelgrote gemeenten een structureel probleem is. Volgens de makelaarsvereniging richten veel steden zich tot nu toe op 'vraagstimulerende' maatregelen, bijvoorbeeld door gratis parkeren in het centrum in te voeren, 'terwijl de problematiek juist ligt bij een te groot winkelaanbod'.

Volgens Dynamis hebben die gemeenten hun regiofunctie verloren en zullen ze toe moeten naar een 'compactere winkelstad [...] voor de eigen inwoners.'

Hudson's Bay

In de afgelopen tien jaar steeg de winkelleegstand vrijwel onophoudelijk; van 5,4 procent in 2007 tot ruim tien procent vorig jaar. De sluiting van 64 V&D-panden in 2015 zorgde voor een piek in de leegstandscijfers. Ook faillissementen van ketens als Miss Etam, Schoenenreus en Mitra zorgden voor de nodige leegstand in veel gemeenten.

Een deel van deze vrijgekomen vierkante meters winkelruimte is in de afgelopen tijd opgevuld of wordt binnenkort opgevuld. Zo nam het Canadese Hudson's Bay een aantal voormalige V&D-filialen over.

Meeste leegstand in Eindhoven