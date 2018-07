Wie 't Pomphuiske zegt, zegt Jan van Balkom (67). Opgeteld is 'ie al zo'n vijftig jaar de stuwende kracht achter het maandblad van Helvoirt. Iets wat hij als geboren en getogen Helvoirtenaar met erg veel passie en plezier doet. Sinds een half jaar is hij met het nieuwe platform Plein Helvoirt ook druk met de toekomst van het dorp. Als Helvoirt in 2021 naar Vught gaat, wil Plein Helvoirt het dorp als een sterke, zelfbewuste gemeenschap op de kaart zetten. Van Balkom werkte jarenlang in het onderwijs maar gooide in 2012 het roer om en begon zijn eigen communicatiebureau. In de wintermaanden is hij druk met het knotten van wilgen. Van Balkom heeft twee kinderen en is ook al twee keer opa.

Hapje en drankje bij

,,Gezellig eten doe ik bij De Heeren Janssen in Helvoirt. En waar ik echt lekker eet: Restaurant Lef. Hier maken ze van ieder bord een kunstwerkje, echt heel goed. Hier ga ik voor speciale gelegenheden graag een paar uur tafelen."

Leukste winkel

,,De Wijnwinkel. Eigenaar Huub neemt me telkens weer mee in het maken van de juiste keuze ."

Mooiste plek

,,Mijn favoriete plek is het pomphuisje. Een replica van de dorpspomp waar vroeger het nieuws werd uitgewisseld. De redactie van 't Pomphuiske heeft zich flink ingezet voor het behoud van de moerstaalsteen die inmiddels in de muur van het pomphuisje is gemetseld. Hier staat de tekst 'Dès m'ok wè' op, een typisch Helvoirtse uitspraak. Op 3 augustus gaan we hier ook een brievenbus plaatsen waar mensen ideeën om Helvoirt leuker te maken kunnen posten."

Mooiste herinnering

,,Toch wel mijn jeugd op mijn geboorteplek aan de Heikant. In die tijd had ik nooit gedacht dat ik de wereld ooit zou gaan verkennen. Wij leefden erg eenvoudig, in een boerderij midden in de bossen. Alleen een karrenspoor leidde naar ons huis."

Op de schop

,,Dat sceptische dat in de mens zit. Van mij mag het 'ja, maar' op de schop. Ik hou meer van de nieuwste spreuk van Loesje: Zeggen wat je denkt kan ook iets aardigs zijn."

Eeuwig zonde

,,We hebben een prachtig nieuw gemeenschapshuis, het HelvoirThuis. Alles kan hier in. Wat ik alleen zo jammer vind: dat kunstgras voor de deur, dat vind ik zo ondorps. Groen geeft juist zoveel uitstraling aan een dorp, jammer dat men hier voor plastic gras is gegaan."

Ontspanning

,,Met vrienden zijn, Plein Helvoirt en de redactie van 't Pomphuiske. En in het winterseizoen ben ik sinds 1982 trouw aan het knotten van wilgen. Dat doen we op een aantal zaterdagochtenden in november tot maart. 's Ochtends werken, rond lunchtijd lekker een bord snert en dan zijn we klaar."

Helvoirt