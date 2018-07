'Zomervakantie is bij ons in Haaren al lang begonnen'

Huiskamer­con­cer­ten in trek maar nog niet bij jongeren

12:00 VUGHT - Meer mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met klassieke muziek én tegelijkertijd een podium bieden aan aanstormend talent. Dat is al ruim vijftien jaar de gedachte achter de huiskamerconcerten 'Koffie bij de Piano' in Theater aan de Parade in Den Bosch. Een initiatief van de Lionsclub ’s Hertogenbosch Bolduc. Het blijkt een succes.