36 huizen op plaats school in Von Suppéstraat Drunen

DRUNEN - Als er niet te veel tegenzit, kunnen in de loop van 2021 de nieuwe bewoners hun intrek nemen in de huizen die komen en op de plaats van het voormalige schoolgebouw en de sporthal, aan de Von Suppéstraat in Drunen.

Omwonenden, de gemeente Heusden en wooncorporatie Woonveste zijn het eens geworden over een opzet voor het terrein. Het betrekken van de buurt was een uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad, nadat er nogal wat kritiek plan op de plannen die Heusden eerder op tafel legde. Ook het betrekken van de sportzaal die vlakbij de school staat, was een wens vanuit de politiek.

Aangezien de buurt niets voelde voor appartementen, is gekozen voor laagbouw. Er komen twintig patiowoningen; deze sociale huurwoningen zijn bedoeld voor één- of tweepersoonshuishoudens. Woonveste gaat ze verhuren.

Parkeren

Verder komen er koopwoningen: twaalf rij- en hoekwoningen, plus twee keer twee-onder-één-kapwoningen. Heusden gaat op zoek naar een projectontwikkelaar die deze huizen gaat bouwen en verkopen. ,,We zijn vrij in onze keuze, er liggen geen bouwclaims of zo", aldus wethouder Mart van der Poel.

De uitkomst van het overleg met de omwonenden is verder dat er extra parkeerplaatsen komen. Volgens de normen zouden er 63 plaatsen moeten komen, in de praktijk zullen dat er 83 zijn; dat is dan wel inclusief opritten. ,,Maar dat is tegenwoordig altijd", aldus Van der Poel. Het Droomveld en het speelveldje ten noorden van de school blijven bestaan.

Hunenhof