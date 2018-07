Aa en Maas beperkt beregening in gemeente Heusden; te weinig water in Drongelens kanaal

Het gebied dat ‘s middags niet meer mag beregenen krijgt volgens het waterschap in Den Bosch water uit het Drongelens Kanaal via de Bossche Sloot en de Loonse Vaart. In het kanaal zakt het waterpeil snel, omdat het nauwelijks meer water krijgt vanuit de Aa en de Dommel. De langdurige droogte is daar de oorzaak van. Volgens Aa en Maas dreigt het waterpeil in het kanaal zo laag te komen staan, dat er via de inlaatgemalen geen water meer het gebied in gepompt kan worden.