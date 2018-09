Abdij Mariënkroon krijgt extra toegangsweg; brandweer kan sneller ingrijpen bij calamiteiten

Aalburg telt meeste miljonairs in de regio

12:06 AALBURG/WAALWIJK - Het aantal miljonairs in Nederland is opnieuw toegenomen. Ons land telde begin 2016 112.000 miljonairshuishoudens, en dat is het grootste aantal sinds 2006. In deze regio doet vooral Aalburg het goed, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.