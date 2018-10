Actie wil jongeren op d'Oultremontcollege aansporen tot goede fietsverlichting

Bij de actie werken zeven gemeenten in de regio 's-Hertogenbosch samen, waaronder Heusden. Ze gaan scholen voor voortgezet onderwijs langs omdat het nu 's morgens langer donker blijft en 's avonds eerder donker is. Volgens de organisatoren neemt het risico om slachtoffer te worden van een ongeval met zeventien procent af, als de verlichting voor en achter werkt.

Goede verlichting

Scholieren ervaren tijdens Show Yourself hoe goed (of slecht) ze zichtbaar zijn als ze fietsen zonder verlichting, hoe dat is met eenvoudige verlichting én met goede fietsverlichting. Ook de kleur van de kleding is van groot belang. Jongeren die een deal aangaan om voortaan met fietsverlichting te fietsen, krijgen als beloning fietsverlichting aangeboden.