Adry's schilderijen helpen gehandicapte kinderen

VIDEO + UPDATE Motorrij­der omgekomen op A59 bij Vlijmen: weg dicht richting Oss, verkeer in dorpen loopt vast

11:32 VLIJMEN – Bij een ongeluk op de A59 bij Vlijmen is donderdagochtend een motorrijder om het leven gekomen. De snelweg is in de richting van Oss afgesloten. Dat blijft zo tot het middaguur.