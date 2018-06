'Afgraven deel van spoordijk is echt onzin'

'Handen af van de Baardwijkse Overlaat!' De boodschap van een aantal organisaties dat zich verzet tegen de plannen van de provincie voor het open gebied tussen Waalwijk en Drunen, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Zaterdag wordt een enorm spandoek geplaatst langs de A59, om het ongenoegen kracht bij te zetten. Dat gebeurt tijdens een protest bij voormalig café De Westhoek.

Volgens de critici is het plan voor de Baardwijkse Overlaat, onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), 'vernietigend' voor de groene buffer tussen Waalwijk en Drunen. Vernietigend omdat in de provinciale plannen, tot nu toe gesteund door onder meer Waalwijk, Heusden, Rijkswaterstaat en een aantal belangenorganisaties, in de Overlaat de nodige nieuwe wegen zijn voorzien.

Quote Het beeld uit de achttiende eeuw krijg je nooit meer terug." Anton van Tuijl

Federatie

Onder de instanties achter de manifestatie is ook de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen (FBL). De federatie verzet zich vooral tegen het plan om ruim 330 meter de oude spoordijk in het gebied af te graven. ,,Daar is geen enkele reden voor", aldus secretaris Anton van Tuijl. Dat er naast de drie nog overgebleven spoorbruggen extra bruggen komen voor een snelfietsroute, dat vindt de FBL prima. De oude spoorbruggen worden dan bestemd voor voetgangers en scootmobielen. ,,Maar waarom een stuk dijk afgraven om vervolgens over het gat een nieuwe brug aan te leggen? We moeten dat zien als compensatie voor het nieuwe asfalt. Men wil een stukje historie en cultuur als overloopgebied terugbrengen. Maar in het gebied liggen al wegen; er staan al boerderijen. Het beeld uit de achttiende eeuw krijg je nooit meer terug."

De fietsroute kan volgens Van Tuijl ook gerealiseerd worden door de spoordijk op enkele plaatsen te verbreden tot ruim vier meter.

Alternatief