Afscheid Jan Hamming van Heusden blijkt dubbel zo duur: 13.000 euro

Keinderkupkes zijn zondag weer terug in Hilvarenbeek

16:35 HILVARENBEEK - Na vijftien jaar is het Keinderkupkesfestival weer terug in het Pezerikkengat. Uit zeven dorpen komen zondag jeugdige carnavalsvierders in Hilvarenbeek op bezoek: Rijen, Helvoirt, Esch, Vlijmen, Sint Michielsgestel, Vught en Drunen.