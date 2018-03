Agressieve man na achtervolging opgepakt in Vlijmen

De man reed rond 18.15 uur met zijn auto de doodlopende Sternlaan in en ging er vervolgens te voet vandoor. Agenten wisten de man in de wijk Vijfhoeven aan te houden. Zeker 12 agenten waren betrokken bij de zoekactie. De man gedroeg zich agressief na zijn arrestatie. De verdachte is een bekende van de politie, hij is overgebracht naar het cellencomplex in Den Bosch. Zijn auto is in beslag genomen.